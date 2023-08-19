Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Криму пролунав потужний вибух

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Криму пролунав потужний вибух
фото з відкритих джерел

Гучний вибух було чути у різних місцях, зокрема з Сімферополя та Перевального

У ніч на 19 серпня у тимчасово окупованому Криму прогримів потужний вибух, який було чути в районі Севастополя та інших населених пунктах. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Гучний вибух було чути у різних місцях, зокрема з Сімферополя та Перевального. Мешканці чули вибух також у Бахчисарайському районі та в Алушті.

При цьому подробиці про подію поки що невідомі.

Представники окупаційної «влади» не надали коментарів щодо цього інциденту.

Деякі повідомлення в мережі також свідчать, що внаслідок вибуху були спрацьовані сигналізації автомобілів у деяких селах Бахчисарайського району.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Севастополі 18 серпня, пролунали гучні вибухи. 

Нагадаємо, що у ніч на 12 серпня окупований Крим атакували українські безпілотники. Це була спецоперація Служби безпеки України, завдяки якій ворог зазнав значних втрат. Крім того, вдень 12 серпня у Криму, в районі Керчі, знову лунали вибухи. У міноборони РФ заявили, що Керчинський міст атакували ракетами С-200. У цих ударах традиційно звинуватили Україну.

Теги: вибух Міноборони РФ ворог Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У матеріалі CNN використано кадри з камер спостереження з атакованого мосту в тимчасово окупованому Криму
Переполох в окупованому Криму. СБУ отримує відео з камер Керченського мосту
16 серпня, 14:38
В одному з гіпермаркетів Одеси спалахнула масштабна пожежа
Ракетна атака на Одесу і вибухи в Запоріжжі: головне за ніч
14 серпня, 06:58
Дорожнє полотно моста пошкоджено
Чонгарський міст перекрито, росіяни повідомляють про потужні вибухи
6 серпня, 16:12
На Україну насувається спека
Спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 4 серпня
4 серпня, 05:19
Російські війська вдарили по Харкову: є руйнування та поранений (оновлено)
Російські війська вдарили по Харкову: є руйнування та поранений (оновлено)
1 серпня, 09:55
Окупанти намагаються захистити Кримський міст від українських дронів
Як окупанти тепер захищатимуть Кримський міст: соцмережі показали фото
31 липня, 12:06
Наслідки російського удару по Сумам
Росіяни зруйнували навчальний заклад у Сумах: моторошне відео наслідків
30 липня, 09:17
Повалені дерева, обірвані електричні дроти та град: фото наслідків негоди у Запоріжжі та Дніпрі
Повалені дерева, обірвані електричні дроти та град: фото наслідків негоди у Запоріжжі та Дніпрі
28 липня, 10:34
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
На Одещині пролунали вибухи
24 липня, 03:30

Події в Україні

На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
В окупованому Криму пролунав потужний вибух
В окупованому Криму пролунав потужний вибух
Наслідки війни РФ проти України «виходять далеко за межі Європи» – Байден
Наслідки війни РФ проти України «виходять далеко за межі Європи» – Байден
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
Уряд Нідерландів оцінив час навчання пілотів на F-16
Уряд Нідерландів оцінив час навчання пілотів на F-16
ЗСУ показали, як нищать ворожу техніку на Бахмутському напрямку
ЗСУ показали, як нищать ворожу техніку на Бахмутському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Зброя для України. До чого тут Китай?
18K
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі
16K
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
15K
«Не хочуть нічого робити»: колишній президент Чехії розкритикував чоловіків-біженців з України
14K
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь
12K
Поставки російського зерна до однієї країни зросли на 5680%

Новини

19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Вчора, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Вчора, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Вчора, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
17 серпня, 15:10

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту