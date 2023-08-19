В окупованому Криму пролунав потужний вибух

Гучний вибух було чути у різних місцях, зокрема з Сімферополя та Перевального

У ніч на 19 серпня у тимчасово окупованому Криму прогримів потужний вибух, який було чути в районі Севастополя та інших населених пунктах. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

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Гучний вибух було чути у різних місцях, зокрема з Сімферополя та Перевального. Мешканці чули вибух також у Бахчисарайському районі та в Алушті.

При цьому подробиці про подію поки що невідомі.

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Представники окупаційної «влади» не надали коментарів щодо цього інциденту.

Деякі повідомлення в мережі також свідчать, що внаслідок вибуху були спрацьовані сигналізації автомобілів у деяких селах Бахчисарайського району.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Севастополі 18 серпня, пролунали гучні вибухи.

Нагадаємо, що у ніч на 12 серпня окупований Крим атакували українські безпілотники. Це була спецоперація Служби безпеки України, завдяки якій ворог зазнав значних втрат. Крім того, вдень 12 серпня у Криму, в районі Керчі, знову лунали вибухи. У міноборони РФ заявили, що Керчинський міст атакували ракетами С-200. У цих ударах традиційно звинуватили Україну.