У Севастополі пролунали гучні вибухи – соцмережі

Окупаційна влада Криму поки не прокоментувала вибухи в Севастополі

За словами місцевих жителів, від вибухів тремтіли вікна

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 18 серпня, пролунали гучні вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

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Крім того, у Telegram-каналі «ЧП Севастополь» повідомляли про те, що вибухи було чути також і в передмісті. Зокрема, гучні звуки чули в Балаклавському районі. А жителі Севастополя повідомляли, що від вибуху затряслися вікна.

Водночас у пропагандистських Telegram-каналах повідомляють, що причиною нібито став підрив снаряду співробітниками так званого «міністерства надзвичайних ситуацій».

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Окупаційна влада Криму поки не прокоментувала вибухи в Севастополі.

Нагадаємо, що у ніч на 12 серпня окупований Крим атакували українські безпілотники. Це була спецоперація Служби безпеки України, завдяки якій ворог зазнав значних втрат. Крім того, вдень 12 серпня у Криму, в районі Керчі, знову лунали вибухи. У міноборони РФ заявили, що Керчинський міст атакували ракетами С-200. У цих ударах традиційно звинуватили Україну.