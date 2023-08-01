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Російські війська вдарили по Харкову: є поранений

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російські війська вдарили по Харкову: є поранений
фото з відкритих джерел

У місті зафіксовано щонайменше два влучення: одне – у будівлі ПТУ, друге – у центральній частині міста

У ніч на 1 серпня Харків російські війська вдарили по Харкову дронами-камікадзе. У результаті обстрілу була поранена одна людина. Про це заявив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко, повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що у місті зафіксовано щонайменше два влучення: одне – у будівлі ПТУ, друге – у центральній частині міста. У будівлі ПТУ, заздалегідь, не було людей, у центрі Харкова поранено одну людину, її стан перевіряють медики.

Згідно з даними кореспондентів «Суспільного», внаслідок ворожого удару було зруйновано близько половини триповерхової будівлі ПТУ, при цьому обвалився центральний корпус та два поверхи.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 серпня, війська РФ здійснили серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. 

Також один з дронів знищив два поверхи одного з гуртожитків

Нагадаємо, що зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди Кривого Рогу, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі обвалився частина будинку, в який влучила ракета РФ.

Теги: Харків вибух ракета росіяни

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