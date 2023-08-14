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Ракетна атака на Одесу і вибухи в Запоріжжі: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетна атака на Одесу і вибухи в Запоріжжі: головне за ніч
В одному з гіпермаркетів Одеси спалахнула масштабна пожежа
фото: ОК «Південь»

Росіяни знову тероризували українські міста ракетами і дронами

Уночі 14 серпня ворог атакував дронами і ракетами Одесу, унаслідок чого виникли пожежі, а троє цивільних отримали поранення. Також вибухи лунали і в Запоріжжі. Тим часом, Україна відреагувала на заяву РФ про зупинку судна в Чорному морі. Підтвердження словами окупантів наразі немає, однак сам факт такої спекуляції вимагає жорсткої реакції світу. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 14 серпня.

Атака на Одесу і Запоріжжя

Уночі 14 серпня в Україні кілька разів оголошувалася повітряна тривога через загрозу атаки ракет і дронів.

Під час однієї з тривог в Одесі пролунала серія вибухів. Окупанти тричі атакували Одещину, застосували для цього дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет Fozzy. Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.

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В Одесі спалахнули пожежі після падіння уламків ворожих ракет і дронів
фото: ОК «Південь», «Суспільне Одеса»

Крім того, вибухи вночі пролунали і в Запоріжжі.

Україна відреагувала на заяву РФ про зупинку судна в Чорному морі

Україна наразі не може підтвердити заяву Міноборони РФ про огляд судна «Сукра Окан» у Чорному морі й відкриття попереджувального вогню. Але світ має жорстко відреагувати навіть на сам факт цієї спекуляції, адже це чергове грубе порушення Росією норм міжнародного права. Про це заявив  міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, таким чином РФ нехтує принципами свободи судноплавства, закріпленими Конвенцією ООН з морського права 1982 року, а також порушує норми Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі, 1974 року, депозитарієм якої є Міжнародна морська організація (ІМО).

В Ірані сталася стрілянина в мечеті

Учора, 13 серпня, у мечеті в місті Шираз, що на півдні Ірану, сталася стрілянина. Щонайменше четверо людей загинули, ще семеро – отримали поранення. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на державне інформаційне агентство Ісламської Республіки, а також агентство Tasnim.

Напад на мечеть Шах-Чераг скоїли двоє терористів. Відповідальність за теракт узяли на себе бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ).

Контрнаступ без F-16. The New York Times оцінила шанси на успіх

Україна може перемогти в контрнаступі й без західних винищувачів F-16. Їх наявність не має вирішального впливу на ситуацію на фронті. Про це написала The New York Times із посиланням на чинних і колишніх посадовців в Україні, США і Європі, а також західних оборонних аналітиків.

На запитання, чи може контрнаступ перемогти без значної повітряної сили – основи тактики ведення війни, до якої Захід закликає Україну – нинішні і колишні офіційні особи в Україні, США і Європі, а також західні оборонні аналітики відповідають «так».

Однак, на думку журналістів, без винищувачів це, швидше за все, буде набагато складніше.

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Теги: Запоріжжя вибух Чорне море Іран Одеса

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