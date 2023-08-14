Ракетна атака на Одесу і вибухи в Запоріжжі: головне за ніч

Росіяни знову тероризували українські міста ракетами і дронами

Уночі 14 серпня ворог атакував дронами і ракетами Одесу, унаслідок чого виникли пожежі, а троє цивільних отримали поранення. Також вибухи лунали і в Запоріжжі. Тим часом, Україна відреагувала на заяву РФ про зупинку судна в Чорному морі. Підтвердження словами окупантів наразі немає, однак сам факт такої спекуляції вимагає жорсткої реакції світу. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 14 серпня.

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Атака на Одесу і Запоріжжя

Уночі 14 серпня в Україні кілька разів оголошувалася повітряна тривога через загрозу атаки ракет і дронів.

Під час однієї з тривог в Одесі пролунала серія вибухів. Окупанти тричі атакували Одещину, застосували для цього дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».

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Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет Fozzy. Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.

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В Одесі спалахнули пожежі після падіння уламків ворожих ракет і дронів фото: ОК «Південь», «Суспільне Одеса»

Крім того, вибухи вночі пролунали і в Запоріжжі.

Україна відреагувала на заяву РФ про зупинку судна в Чорному морі

Україна наразі не може підтвердити заяву Міноборони РФ про огляд судна «Сукра Окан» у Чорному морі й відкриття попереджувального вогню. Але світ має жорстко відреагувати навіть на сам факт цієї спекуляції, адже це чергове грубе порушення Росією норм міжнародного права. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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За його словами, таким чином РФ нехтує принципами свободи судноплавства, закріпленими Конвенцією ООН з морського права 1982 року, а також порушує норми Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі, 1974 року, депозитарієм якої є Міжнародна морська організація (ІМО).

В Ірані сталася стрілянина в мечеті

Учора, 13 серпня, у мечеті в місті Шираз, що на півдні Ірану, сталася стрілянина. Щонайменше четверо людей загинули, ще семеро – отримали поранення. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на державне інформаційне агентство Ісламської Республіки, а також агентство Tasnim.

Напад на мечеть Шах-Чераг скоїли двоє терористів. Відповідальність за теракт узяли на себе бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ).

The first video of the CCTV cameras showing the moment the terrorist entered #Shahcheragh Holy Shrine. pic.twitter.com/iMX1C4JSFE — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) August 13, 2023

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Контрнаступ без F-16. The New York Times оцінила шанси на успіх

Україна може перемогти в контрнаступі й без західних винищувачів F-16. Їх наявність не має вирішального впливу на ситуацію на фронті. Про це написала The New York Times із посиланням на чинних і колишніх посадовців в Україні, США і Європі, а також західних оборонних аналітиків.

На запитання, чи може контрнаступ перемогти без значної повітряної сили – основи тактики ведення війни, до якої Захід закликає Україну – нинішні і колишні офіційні особи в Україні, США і Європі, а також західні оборонні аналітики відповідають «так».

Однак, на думку журналістів, без винищувачів це, швидше за все, буде набагато складніше.