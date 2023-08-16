Переполох в окупованому Криму. СБУ отримує відео з камер Керченського мосту

У матеріалі CNN використано кадри з камер спостереження з атакованого мосту в тимчасово окупованому Криму

За словами російського депутата, «необхідно встановити, хто був причетний до передачі даних та з'ясувати, чи це був злом»

Депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет закликав правоохоронців з'ясувати, як до СБУ потрапили кадри з камер спостереження на Кримському мосту. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За словами російського депутата, «необхідно встановити, хто був причетний до передачі даних та з'ясувати, чи це був злом».

«Звертаюся до правоохоронних органів Російської Федерації з проханням провести перевірку щодо передачі даних з камер відеоспостереження на Кримському мосту стороннім особам, безпосередньо противнику, оскільки це несе загрозу національній безпеці нашої країни», – сказав депутат.

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Раніше глава СБУ Малюк визнав, що за атаками на Кримський міст стоїть Київ. Крім того, СБУ передала телеканалу CNN відео липневої атаки на міст за допомогою морського безпілотника.

При цьому в матеріалі CNN використано і кадри з камер з мосту, яким чином вони опинилися у розпорядженні СБУ, телеканал не пояснює.

До слова, морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG», є власною технічною розробкою СБУ.