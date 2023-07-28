Повалені дерева, обірвані електричні дроти та град: фото наслідків негоди у Запоріжжі та Дніпрі
Міські служби усувають наслідки буревію
У ніч проти 28 липня в Запоріжжі сильний дощ та вітер накоїли лиха в місті. Наразі міські служби від ранку усувають наслідки нічної негоди. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
«Сьогодні вночі сильний дощ та вітер знову накоїли лиха в місті. Через обірвані електричні дроти та повалені дерева на вулицях Запоріжжя є незручності, тому будьте уважними і обережними. Також через обірвані контактні електромережі є затримки електротранспорту. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Всі міські служби працюють на місцях з самого ранку», - зазначив він.
Також негода вирувала і в Дніпрі. Напередодні місто накрили потужні дощі з грозами, а також град та шквальний вітер. Велика буря наробила багато шкоди.
Сильний вітер у Дніпрі позривав шифер з дахів, викорчував дерева та пошкодив автівки. В одному з районів міста дерево впало на балкон. Обійшлося без постраждалих.
На лівобережній частині Дніпра дерево повалилося на кіоск з кавою. Біля стадіону «Монтажник» стовбур дерева звалився на автівку, в якій перебували люди.
Нагадаємо, в Україну насувається негода, оголошено штормове попередження,
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