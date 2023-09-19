В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
Найгучніше було в районі заводу «Автокольорлит»
Сьогодні, 19 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі пролунало понад п'ять потужних вибухів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«В поки що окупованому Мелітополі «певео» рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад п'ять вибухів», – написав Федоров.
За його словами, найгучніше було в районі заводу «Автокольорлит».
Раніше повідомлялося, що 15 вересня, на світанку у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух.
Триває 573-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.
Коментарі — 0