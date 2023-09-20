В окупованому Севастополі «приліт» по військовій частині РФ

Пропагандисти запевняють, що горить виноградник

Сьогодні вдень, 20 вересня, у районі окупованого Севастополя пролунали вибухи. У мережі повідомляють про «приліт» по військовій частині окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

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У населеному пункті Верхньосадове помітили дим. Там розташована російська військова частина.

Як зазначається, ФСБ-шники запевняють, що це під Верхнесадовим горить виноградник, куди «упали уламки збитого безпілотника».

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Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи біля військово аеродрому «Бельбек». Також відомо, що рух автівками Керченським мостом тимчасово перекрито.