В окупованому Севастополі «приліт» по військовій частині РФ
Пропагандисти запевняють, що горить виноградник
Сьогодні вдень, 20 вересня, у районі окупованого Севастополя пролунали вибухи. У мережі повідомляють про «приліт» по військовій частині окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».
У населеному пункті Верхньосадове помітили дим. Там розташована російська військова частина.
Як зазначається, ФСБ-шники запевняють, що це під Верхнесадовим горить виноградник, куди «упали уламки збитого безпілотника».
Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи біля військово аеродрому «Бельбек». Також відомо, що рух автівками Керченським мостом тимчасово перекрито.
Коментарі — 0