Реєстр військовозобов'язаних: як ДПСУ перевіряє на кордоні чоловіків через нову систему

Раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП

Налагодження інформаційного обміну між реєстром «Оберіг» та базою даних ДПСУ дозволяє інспекторам швидко проводити перевірку документів на кордоні

Протягом трьох останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів, зокрема, завдяки Єдиному державному реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів «Оберіг». Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

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З середини лютого Державна прикордонна служба розпочала використовувати реєстр «Оберіг», щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон.

Міноборони разом з ДПСУ налагодили обмін між базою даних Держприкордонслужби та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це дозволяє викривати підроблені документи та оперативно перевіряти інформацію про військовозобов’язаних.

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«Цифровізація роботи з даними ТЦК та СП уже невідворотна. Оберіг дозволяє автоматизувати ті процеси, які раніше залежали від людського фактору», – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони з питань цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку.

Раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП. Зараз інформацію щодо цього можна перевірити онлайн через реєстр «Оберіг» – у декілька кліків.

«Прикордонники продовжують протидіяти спробам незаконного перетину кордону як на «зеленій» ділянці, так і в пунктах пропуску, де порушники намагаються використовувати підроблені документи, які б давали право на перетин кордону під час дії воєнного стану. Частина з них – це військово-облікові документи, начебто, видані в територіальних центрах комплектування», – зазначив помічник голови Державної прикордонної служби – прес-секретар Андрій Демченко.

Саме тому налагодження дієвого інформаційного обміну між реєстром «Оберіг» та базою даних Держприкордонслужби дозволяє інспекторам більш ефективно і швидко проводити перевірку таких документів, зазначили у ДПСУ.

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Нагадаємо, Міноборони пояснило, як працюватиме законопроєкт про цифровізацію армії. Зокрема, заступниця міністра додала, що в Україні з'явиться електронний кабінет військовозобов'язаного.

«Він буде створений. Громадяни зможуть вносити зміни прямо у своєму електронному кабінеті щодо своїх даних. З будь-якої зручної точки для них зможуть уточнювати всі дані, які потрібно», – пояснила заступниця міністра.

Також Міноборони розповіло, наскільки захищеним є реєстр військовозобов'язаних.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко підкреслила, що доступ до реєстру не є публічним, до нього мають доступ тільки відповідальні особи.