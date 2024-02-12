Не Польща і не Чехія: де українцям легше знайти роботу

Найбільше українських біженців працюють у Данії

Такі країни, як Польща, Чехія та Німеччина, не втрачають популярності серед біженців з України. Проте найбільша кількість із тих, хто потребував притулку, працевлаштовані у іншій країні. Так, у Данії 78% українських біженців знайшли роботу. Про це повідомляє Bild.

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Згідно із повідомленням видання, можна спостерігати наступну картину:

у Чехії працюють 66%;

у Польщі – 65%;

у Швеції та Великій Британії – 56%;

у Нідерландах – 50%.

Політолог Дітріх Тренхардт (Мюнстерський університет) надав ці цифри Фонду Фрідріха Еберта. Видання зазначає, що законодавчі вимоги фактично однакові в усіх країнах ЄС.

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Біженці з України набувають статусу тимчасового захисту без складної процедури надання притулку, інтегруються в системи охорони здоров'я та соціального захисту та одразу отримують право на роботу.

Але у фінансовому плані існують великі відмінності.

Німеччина: Дорослі українці отримують допомогу у розмірі 563 євро, діти від 357 до 471 євро залежно від віку. Крім того, покриваються житло та додаткові витрати.

Чехія: Українські біженці отримують 200 євро екстреної допомоги, за п'ять місяців – 130 євро. Медична страховка та витрати на проживання у колективному гуртожитку покриваються лише протягом обмеженого періоду часу.

Польща: Одноразова виплата 66 євро та допомога на дитину 110 євро на місяць. В іншому жодної соціальної допомоги. Через чотири місяці половина колективного житла має бути оплачена самими біженцями. В результаті, за підрахунками польського державного економічного інституту, вже у 2023 році українські біженці мали принести більше податкових надходжень, ніж витрат.

До слова, у Польщі анонсували несподівані зміни до Спецзакону для українців, які значно ускладнять нашим співвітчизникам перебування у цій країні, а також скоротять його термін. Про це йдеться на сайті Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

Там, зокрема, повідомляють, що українським біженцям буде продовжено тимчасовий захист у Польщі. Однак, попри прогнози, її продовжать зовсім ненадовго. Очікувалося, що новий термін тимчасового захисту для українців встановлять до 1 вересня 2024 року, але, як стало відомо, його планують продовжити лише до 30 червня.

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Відповідно, вже з 1 липня набудуть чинності зміни до Спецзакону для українців. Зокрема термін легального перебування наших співвітчизників у Польщі закінчиться саме 30 червня. Крім того, українцям також слід бути готовими до скорочення соціальних виплат.

Нагадаємо, чимало українців, які на початку війни виїхали до Європи, зараз продовжують мігрувати вже всередині ЄС. Останнім часом українські біженці масово виїжджають із Польщі до Німеччини. З'ясувалося, що стало поштовхом для їхнього переїзду.

Через вторгнення РФ в Україну виникла наймасштабніша хвиля міграції з часів Другої світової війни. У пошуках порятунку українці масово кинулися до країн Європи. Переважно наші співвітчизники знайшли притулок у сусідній Польщі.

Проте війна в Україні триває майже два роки. І за цей час розподіл українських біженців до ЄС дещо змінився. Згідно з результатами дослідження Міграційної платформи та Центру Східноєвропейських досліджень Варшавського університету, у Німеччині значно зросла кількість біженців з України.

До початку повномасштабного вторгнення у Німеччині налічувалося 150 тисяч українців. Однак за час війни цей показник зріс до 1,1 млн. осіб. Як з'ясувалося, багато українців переїхали до Німеччини із Польщі. До такого переїзду біженців спонукають наявність родичів чи друзів у Німеччині, більші виплати, краща соціальна підтримка та вища оплата праці.