Військові кораблі Китаю та Філіппін зіштовхнулись у Південно-Китайському морі: є постраждалі (відео)

The Manila Times: військові кораблі Китаю та Філіппін протаранили один одного у Південно-Китайському морі





Корабель берегової охорони Філіппін (PCG) отримав серйозні пошкодження внаслідок зіткнення з кораблем берегової охорони КНР у Південно-Китайському морі, постраждали чотири особи. Про це сьогодні, 5 березня, повідомив командувач PCG Джей Тарріела, пише The Manila Times.

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«Внаслідок небезпечних маневрів, блокування китайського корабля сталося зіткнення. Філіппінський корабель отримав незначні структурні ушкодження», – наводить слова Тарріели газета The Manila Times.



Берегова охорона КНР 9 та 10 грудня 2023 року вже застосувала водомети проти філіппінських кораблів та суден у районі мілини Аюнгін та рифу Скарборо. Аналогічні інциденти у спірних акваторіях Південно-Китайського моря виникали і раніше.

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1999 року Філіппіни розмістили американський десантний корабель Sierra Madre часів Другої світової війни на мілини в зоні спірних рифів, щоб контролювати дії Китаю. Там постійно дислоковано невеликий військовий контингент. Пекін неодноразово вимагав ліквідувати цей об'єкт і навіть погрожував його відбуксирувати.

Нагадаємо, у минулому році Філіппіни також звинуватили Китай у зіткненні військових кораблів двох країн біля мілини Аюнгін у Південно-Китайському морі. Відповідну ноту протесту було передано філіппінським МЗС посольству КНР у Манілі.