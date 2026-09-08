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Британія виділила Україні ракети Patriot у зимовому пакеті допомоги

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Британія виділила Україні ракети Patriot у зимовому пакеті допомоги
Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 мільйонів доларів
Фото: Рolskieradio

Новий пакет військової допомоги вартістю 100 млн фунтів також передбачає артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники

Велика Британія виділила Україні 100 млн фунтів стерлінгів (116 млн євро) на засоби протиповітряної оборони напередодні зими. До пакета, зокрема, увійдуть ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

Про це повідомили «Європейській правді» у британському уряді, передає «Главком».

Окрім ракет для Patriot, Велика Британія передасть Україні інші засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники. Озброєння має допомогти українським військовим протистояти російським атакам протягом зимового періоду.

Постачання здійснюватиметься через механізм Purl, у межах якого союзники України закуповують американське озброєння для потреб українських Сил оборони.

У британському уряді зазначили, що ракети для Patriot та інше обладнання ППО мають прибути в Україну до настання зими. Очікується, що це посилить захист критичної інфраструктури, цивільного населення та військових від російських ударів.

Рішення про новий пакет допомоги ухвалили після візитів британського прем’єр-міністра та міністра оборони до Києва. Під час переговорів українська сторона наголосила на необхідності посилити протиповітряну оборону напередодні зимового періоду.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що Лондон усвідомлює необхідність підтримки України протягом цієї зими.

«Путін готується використати зиму як зброю, продовжуючи варварські атаки на цивільні об’єкти та об’єкти енергетики», – заявив Стрітінг.

За його словами, Велика Британія пообіцяла мобілізувати союзників і надавати Україні додаткову підтримку.

У вівторок, 8 вересня, Стрітінг очолює своє перше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». До групи входять 50 країн, які надають Україні військову допомогу.

36-те засідання Контактної групи відбудеться дистанційно. Його спільно очолюватимуть міністри оборони Великої Британії та Німеччини.

Напередодні, 7 вересня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна – НАТО на рівні постійних представників. Під час зустрічі українська сторона передала союзникам перелік пріоритетних і нагальних потреб у засобах протиповітряної та протиракетної оборони.

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Теги: Україна озброєння системи ППО НАТО

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