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Глава Fire Point Штілерман прокоментував повідомлення про замах на нього

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Глава Fire Point Штілерман прокоментував повідомлення про замах на нього
Денис Штілерман є співвласником і головним конструктором Fire Point – української компанії, що виробляє сучасне озброєння
фото: Fire Point

Конструктор заявив, що чутки про його загибель та загибель охоронців перебільшені

Головний конструктор і співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на повідомлення про нібито замах на нього під Києвом. Він заявив, що інформація про його загибель, а також загибель його охоронців, не відповідає дійсності. Про це пише «Главком» з посилання на його заяву.

«Чутки про мою загибель або загибель моїх охоронців трохи перебільшені», – написав Штілерман, коментуючи повідомлення про можливий замах.

Раніше військовий журналіст Сергій Ауслендер повідомив, що отримав від джерела інформацію про спробу замаху на главу Fire Point. За його даними, інцидент нібито стався під Києвом.

Глава Fire Point Штілерман прокоментував повідомлення про замах на нього фото 1
скриншот заяви

Журналіст зазначав, що інформація потребує додаткової перевірки, хоча його джерело, за його словами, раніше не надавало недостовірних даних. Ауслендер стверджував, що Штілерман нібито дістав легке поранення, один із його охоронців загинув, а нападників ліквідували.

Заява Штілермана спростовує інформацію про його загибель та загибель охоронців.

Глава Fire Point Штілерман прокоментував повідомлення про замах на нього фото 2
скриншот заяви

Денис Штілерман є співвласником і головним конструктором Fire Point – української компанії, що виробляє далекобійні безпілотники та ракетне озброєння. За даними ЗМІ, Штілерману належить 97,5% акцій компанії, ще 2,5% – Єгору Скализі.

Серед відомих розробок Fire Point – далекобійний безпілотник FP-1 та крилата ракета FP-5 «Фламінго». Компанія також працює над іншими зразками ракетного озброєння.

Варто нагадати, гендиректорка українського оборонного стартапу Fire Point Ірина Терех розповіла, що компанія планує поставити перший український перехоплювач балістичних ракет до кінця цього року, а ввести його в експлуатацію – наступного літа.

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Теги: Київ кримінал війна кілер Україна Firefly Aerospace

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