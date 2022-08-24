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В Україні масові «замінування»

Наталія Антонюк
glavcom.ua
В Україні масові «замінування»
У Рівному повідомили про замінування на залізничному вокзалі

Наразі на місцях працюють спецслужби

Сьогодні, на День Незалежності, повідомляється про «замінування» об’єктів у різних містах України.

У Рівному правоохоронці отримали листи про вибухівку на трьох об‘єктах: залізничному вокзалі, старому автовокзалі та ринку Сагайдачного. Вибухотехніки національної поліції, рятувальники та СБУ виїхали на обстеження об‘єктів. Працівників та відвідувачів - евакуйовано. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

У середу, 24 серпня, у Львові повідомили про замінування кількох об'єктів. Цю інформацію Суспільному підтвердили у Відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Також ЗМІ повідомили про «замінування» в Мукачево та Вінниці.

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Теги: СБУ замінування Рівне Львів

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