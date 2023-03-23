Росія підняла винищувачі: в Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 09:10 оголошена масштабна повітряна тривога. Її пов'язують зі зльотом російського винищувача МіГ-31К в Білорусі.

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Розпочалася 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.