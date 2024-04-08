Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 13:22 була оголошена повітряна тривога. Військові повідомляли, що Росія підняла в небо винищувач МІг-31к. Станом на 14:06 тривогу скасовано.

Сигнал прозвучав в усіх областях країни.

Триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.