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Масштабна повітряна тривога тривала менше тридцяти хвилин

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала менше тридцяти хвилин

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 19:34 була оголошена повітряна тривога.  Загарбники піднімали в небо два винищувачі Міг-31к з аеродрому Саваслейки. Ракетна небезпека була оголошена по всій території країни. Станом на 19:55 тривогу скасовано.

Мапа тривог станом на 19:36 має такий вигляд: 

Масштабна повітряна тривога тривала менше тридцяти хвилин фото 1

Триває 779-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби зафіксовано 81 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав два ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Теги: тривога

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