В Україні можуть з'явитися мобільні ТЦК – Веніславський

За словами Веніславського, чинне законодавство не містить перепон для створення таких мобільних центрів

В Україні розглядають можливість створення мобільних ТЦК для посилення мобілізації

Україна розглядає ідею впровадження мобільних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК-СП). Ця ініціатива спрямована на підвищення безпеки та ефективності мобілізаційних заходів в умовах частих ракетних ударів з боку РФ. Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський, пише «Главком».

За словами Веніславського, чинне законодавство не містить перепон для створення таких мобільних центрів, оскільки не встановлено вимоги щодо їхньої виключно фіксованої локації. Необхідність у мобільних ТЦК виникла через регулярні ракетні удари Росії по стаціонарних пунктах ТЦК-СП, які є частиною гібридної війни, спрямованої на залякування українських громадян.

«Росія намагається залякати громадян, створюючи небезпеку у традиційних місцях розташування ТЦК-СП. Тому мобільні центри, що працюватимуть на основі підзаконних актів Кабінету Міністрів або Командування Збройних Сил, мають право на існування», – підкреслив депутат.

Веніславський також зазначив, що ухвалений у 2023 році закон про посилення мобілізації, а також цифровізація мобілізаційних процесів, значно спрощують роботу таких мобільних центрів. Сучасні технології дозволяють їм ефективно працювати з базами даних та забезпечувати надійний зв'язок.

Наразі остаточне рішення щодо запровадження мобільних ТЦК знаходиться у компетенції Командування Верховної Ради.

Нагадаємо, на Харківщині 20-річний хлопець увірвався до приміщення ТЦК і вдарив поліцейського. Подія трапилася у селі Кегичівка Берестинського району.

Раніше в Одесі трапився конфлікт між працівниками ТЦК та лікарем із Харкова. Медик, котрий нещодавно приїхав у місто працювати, після сутички потрапив до реанімації.

Нагадаємо, у селі Дубове Ковельського району Волинської області чоловік під час перевірки військово-облікових документів побив військовослужбовця Територіального центру комплектування лопатою та зник.

Також у Чернігові чоловік наїхав на ногу військовослужбовцю Територіального центру комплектування. Новозаводський районний суд оголосив йому покарання.