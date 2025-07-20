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На Харківщині хлопець увірвався до ТЦК і напав на поліцейського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Харківщині хлопець увірвався до ТЦК і напав на поліцейського
Нападнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років
фото з відкритих джерел

Молодик поводився агресивно та чинив опір правоохоронцям

На Харківщині 20-річний хлопець увірвався до приміщення ТЦК і вдарив поліцейського. Подія трапилася у селі Кегичівка Берестинського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Харківської області.

Під час несення служби поліцейські перевіряли документи місцевого жителя, який згідно з базою даних, перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації.

Ухилянта було передано до Берестинського районного ТЦК. Якраз у цей час до приміщення військкомату увірвався 20-річний місцевий мешканець.

«Молодик поводився агресивно та чинив опір поліцейським – вдарив одного з правоохоронців. У результаті поліцейський отримав тілесні ушкодження», – розповіли у поліції. Чи були ухилянт та нападник знайомі між собою, у поліції не уточнюють.

Нападника затримано. За фактом нападу відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше в Одесі трапився конфлікт між працівниками ТЦК та лікарем із Харкова. Медик, котрий нещодавно приїхав у місто працювати, після сутички потрапив до реанімації. 

Нагадаємо, у селі Дубове Ковельського району Волинської області чоловік під час перевірки військово-облікових документів побив військовослужбовця Територіального центру комплектування лопатою та зник.

Також у Чернігові чоловік наїхав на ногу військовослужбовцю Територіального центру комплектування. Новозаводський районний суд оголосив йому покарання.

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Теги: ТЦК поліція Харківщина конфлікт чоловік документи

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