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На Волині чоловік побив військовослужбовця ТЦК лопатою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Волині чоловік побив військовослужбовця ТЦК лопатою
Військовослужбовця ТЦК було доставлено до травматологічного пункту
фото з відкритих джерел

У побитого перелом пальця та забійна рана правої щоки

У селі Дубове Ковельського району Волинської області чоловік під час перевірки військово-облікових документів побив військовослужбовця Територіального центру комплектування лопатою та зник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що інцидент стався 12 липня 2025 року.

«Під час виконання службових обов’язків у селі Дубове Ковельського району, в межах перевірки військово-облікових документів, на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки було скоєно напад. Близько 14:00 невстановлений громадянин, у відповідь на законну вимогу пред’явити документи, раптово наніс військовослужбовцю два удари лопатою в область обличчя та рук, після чого з місця події зник», – йдеться в повідомленні.

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Особі, яка скоїла напад, оголошено про підозру за ч.2 ст.350 ККУ.

Військовослужбовця ТЦК було доставлено до травматологічного пункту, де після медичного огляду діагностовано:

  • закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення;
  • забійна рана правої щоки.

«Закликаємо громадян не вдаватися до агресивних дій проти представників сил оборони України. Нагадуємо, що умисне нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю під час виконання службових обов’язків є кримінальним злочином, за який передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України», – додали в ТЦК.

Нагадаємо, у Чернігові чоловік наїхав на ногу військовослужбовцю Територіального центру комплектування. Новозаводський районний суд оголосив йому покарання.

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Теги: ТЦК військові військомат Волинська область

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