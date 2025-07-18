Суд покарав чоловіка, який наїхав на ногу військовому ТЦК

Суд призначив покарання у вигляді трьох років обмеження волі, але звільнив громадянина від відбування з іспитовим строком

Чоловік повністю визнав свою провину та переказав 20 тис. грн на ЗСУ

У Чернігові чоловік наїхав на ногу військовослужбовцю Територіального центру комплектування. Новозаводський районний суд оголосив йому покарання. Про це передає «Главком» з посиланням на вирок суду.

Зазначається, що 19 травня 2025 року біля одного із супермаркетів міста на вулиці Чорновола представник ТЦК під час проведення перевірки військово-облікового документа в чоловіка з'ясував, що останній перебуває у розшуку. Після чого офіцер мобілізаційного відділення повідомив чоловіку, що йому треба пройти з ними для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Проте від виконання зазначеної вимоги чоловік відмовився та, перебуваючи в автомобілі Honda Civic, зачинив водійські двері та, знаючи, що позаду транспортного засобу військовослужбовець, розпочав рух автомобіля. Відтак він здійснив удар багажною частиною в область правого стегна та наїхав колесом автомобіля на ліву стопу військовому.

У суді обвинувачений повідомив, що свою провину у вчиненні кримінального правопорушення – погроза або насильство щодо службової особи (ч. 2 ст. 350 КК України) – визнав повністю.

Під час винесення вироку суд врахував позицію потерпілого військовослужбовця, який відмовився подавати цивільний позов та просив не позбавляти обвинуваченого волі. Суд також врахував щире каяття й те, що чоловік перерахував 20 тис. грн на підтримку Збройних сил України. Таким чином суд призначив покарання у вигляді трьох років обмеження волі, але звільнив його від відбування з іспитовим строком один рік. На обвинуваченого поклали обов’язки з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові чоловік, який ухилявся від військового обліку, здійснив напад на представників територіального центру комплектування. Чоловік здійснив наїзд автомобілем і травмував військовослужбовців.