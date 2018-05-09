В Україні набув чинності закон про кібербезпеку

Відповідно до закону, в Україні мають бути створені Національна телекомунікаційна мережа й Державний центр кіберзахисту

Закон «Про основні принципи забезпечення кібербезпеки України» набув чинності в середу, 9 травня. Закон був опублікований в офіційній парламентській газеті «Голос України» 9 листопада 2017 року, і набув чинності через шість місяців від дня опублікування. Відповідно до закону, в Україні мають бути створені Національна



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Відповідно до закону, в Україні мають бути створені Національна телекомунікаційна мережа й Державний центр кіберзахисту

Закон «Про основні принципи забезпечення кібербезпеки України» набув чинності в середу, 9 травня. Закон був опублікований в офіційній парламентській газеті «Голос України» 9 листопада 2017 року, і набув чинності через шість місяців від дня опублікування.

Відповідно до закону, в Україні мають бути створені Національна телекомунікаційна мережа й Державний центр кіберзахисту.

Також має бути сформована урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA для аналізу даних про кіберінциденти і для надання практичної допомоги щодо усунення їхніх наслідків.

CERT-UA буде зобов'язаний розміщати офіційні рекомендації щодо протидії кіберзагрозам і взаємодіятиме із правоохоронцями для запобіганню їм.

Закон визначає основні об'єкти кіберзахисту, які становлять критичну інфраструктуру країни, принципи забезпечення кібербезпеки й національну систему кібербезпеки.

Відповідно до закону, президент координує діяльність у сфері кібербезпеки через очолювану ним Раду національної безпеки й оборони.

Документом уточнюються поняття «кібербезпека», «кіберзахист», «кіберзлочинність», «кібероборона» і низка пов'язаних понять і, відповідно, розмежовані об'єкти кібербезпеки / кіберзахисту.

Зокрема, «кіберзахистом» є заходи, спрямовані на безпеку систем та інформаційних ресурсів.

Державний центр кіберзахисту забезпечує створення й функціонування основних складників системи захищеного доступу держорганів до мережі інтернет, системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів, аудиту інформаційної безпеки й стану кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Джерело: Українські новини