  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    В Україні набув чинності закон про кібербезпеку

    Відповідно до закону, в Україні мають бути створені Національна телекомунікаційна мережа й Державний центр кіберзахисту
    Закон «Про основні принципи забезпечення кібербезпеки України» набув чинності в середу, 9 травня. Закон був опублікований в офіційній парламентській газеті «Голос України» 9 листопада 2017 року, і набув чинності через шість місяців від дня опублікування. Відповідно до закону, в Україні мають бути створені Національна
    • Сьогодні, 12:10
    • Розсилка

    Відповідно до закону, в Україні мають бути створені Національна телекомунікаційна мережа й Державний центр кіберзахисту

    Закон «Про основні принципи забезпечення кібербезпеки України» набув чинності в середу, 9 травня. Закон був опублікований в офіційній парламентській газеті «Голос України» 9 листопада 2017 року, і набув чинності через шість місяців від дня опублікування.

    Відповідно до закону, в Україні мають бути створені Національна телекомунікаційна мережа й Державний центр кіберзахисту.

    Також має бути сформована урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA для аналізу даних про кіберінциденти і для надання практичної допомоги щодо усунення їхніх наслідків.

    CERT-UA буде зобов'язаний розміщати офіційні рекомендації щодо протидії кіберзагрозам і взаємодіятиме із правоохоронцями для запобіганню їм.

    Закон визначає основні об'єкти кіберзахисту, які становлять критичну інфраструктуру країни, принципи забезпечення кібербезпеки й національну систему кібербезпеки.

    Відповідно до закону, президент координує діяльність у сфері кібербезпеки через очолювану ним Раду національної безпеки й оборони.

    Документом уточнюються поняття «кібербезпека», «кіберзахист», «кіберзлочинність», «кібероборона» і низка пов'язаних понять і, відповідно, розмежовані об'єкти кібербезпеки / кіберзахисту.

    Зокрема, «кіберзахистом» є заходи, спрямовані на безпеку систем та інформаційних ресурсів.

    Державний центр кіберзахисту забезпечує створення й функціонування основних складників системи захищеного доступу держорганів до мережі інтернет, системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів, аудиту інформаційної безпеки й стану кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    кібератака закон інтернет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ