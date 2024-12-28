Юсов розповів, скільки далекобійних ракет ще має Росія

У запасах Росії зараз є близько 1400 далекобійних ракет

Окупанти вже застосовують ракети більш ощадливо, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення

Ракетний арсенал Російської Федерації продовжує поповнюватися через виробництво нових ракет, які все ще містять іноземні компоненти. Про це розповів речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі «Новини.LIVE».

«У запасах Росії близько 1400 далекобійних ракет, і з них близько 350 «Калібрів», 500 «Оніксів», понад 50 «Кинджалів», понад 130 «Іскандерів» та понад 400 ракет класу Х-101, Х-55 та Х-35», – сказав він.

Водночас Юсов повідомив, що у багатьох позиціях перелічені ракети становлять «недоторканий запас», тому держава-агресорка застосовує їх більш ощадливо, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення. Але запаси РФ поновлюються.

«Росія здатна виготовляти на місяць від 40 до 50 ракет «Іскандер», 30-50 «Калібрів» та близько 50 ракет Х-101. Це виготовлення досі залежить від іноземних компонентів, тому посилення санкційної політики і контроль над дотриманням цієї політики – важливе завдання, над яким працює Україна і партнери», – додав він.

Представник розвідки вкотре закликав громадян ставитись відповідально до кожної повітряної тривоги.

Нагадаємо, триває 1039-й день війни. Упродовж минулої доби противник завдав по території України 37 авіаційних ударів, скинувши 43 КАБ. Крім цього, залучив для ураження понад 808 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.