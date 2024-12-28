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На якій відстані можуть уражати цілі українські дрони: дані ГУР

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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На якій відстані можуть уражати цілі українські дрони: дані ГУР
БпЛА українського виробництва «Чаклун»
фото з відкритих джерел

Різноманітні вибухи на території РФ здебільшого відбуваються на військових об'єктах, пов'язаних з «оборонкою» країни-агресора

Українські безпілотники здатні завдавати ураження по цілях, розташованих на відстані до 2 тис. км. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі «Новини.LIVE».

«Із того, що можна говорити, це вже не секрет, до 2 тис. км українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати», – сказав він.

Юсов додав, що ГУР не підтверджує і не спростовує офіційно, коли в більшості випадків щось вибухає у Росії. – «Можу лише сказати, що вибухає там не просто так».

За словами представника ГУР, різноманітні вибухи на території РФ відбуваються на військових об'єктах, пов'язаних з «оборонкою» країни-агресора.

«На відміну від того, що робить ворог, ми бачимо масовані обстріли цивільної інфраструктури в Україні, які тривають. Це фактично воєнні злочини, про які говорить увесь світ. То інциденти у РФ пов'язані виключно з військовими об'єктами, з військовою інфраструктурою», – наголосив він.

Нагадаємо, триває 1039-й день війни. Упродовж минулої доби противник завдав по території України 37 авіаційних ударів, скинувши 43 КАБ. Крім цього, залучив для ураження понад 808 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: розвідка дрон безпілотник ворог війна фронт росія

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