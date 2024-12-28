ЗСУ відновили втрачені позиції біля Сіверська – карти ISW

Окупанти мають успіх на кількох напрямках на Донеччині

Українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Тривають бої в межах основного українського виступу в Курській області, але підтвердженого просування не було. Український батальйон, який діє в Курській області, повідомив, що українські сили захопили невизначену позицію в цьому районі. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просуваються на північ від Руського Поріччя та від Нечаєва (обидва на північ від Суджі), але ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська вели наступальні дії на південь від Кругленького (на південний схід від Коренево), на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі) та в лісових масивах поблизу Суджі. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 грудня, показують, що українські сили відбили російську механізовану атаку на захід від Малої Локні (на північ від Суджі). Російські мілблогери стверджували 26 і 27 грудня, що українські війська контратакували по всьому виступу від південно-східного Коренево до півдня Суджі вздовж лінії Леонідово-Гуєво та в лісистих районах Суджанського району.

Харківщина

27 грудня російські війська продовжили наземні атаки на Харківському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. 26 і 27 грудня російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на північний схід від Харкова в Старицю, форсували річку Вовча, просунулися на 80 метрів у Вовчанську і намагаються підготувати плацдарм для подальших дій у цьому районі. Проте ISW не знайшло підтвердження цьому. 26 і 27 грудня російські сили проводили наступальні операції на північ від Харкова біля Липців і на північний схід від міста Харкова поблизу Стариці та Вовчанська. Російський мілблогер заявив 27 грудня, що українські сили провели дві контратаки біля Вовчанська.

Луганщина

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на південний схід від Куп’янська та на північний захід від Кремінної, але ISW не знайшло візуального підтвердження цьому. ISW оцінює, що російські війська захопили Лозову приблизно 24 грудня, але не помітило візуальних доказів того, що російські сили діють в Іванівці чи в південно-західній частині Загризового. Російські війська продовжували наступ на північний схід від Куп’янська поблизу Західного; на південний схід від Куп'янська біля Лозової, Кругляківки, Богуславаки, Піщаного, Нової Крухляківки; на захід від Сватового біля Першотравневого, Копанки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Надії; на південний захід від Сватового біля Ковалівки, Чернещини, Новосергіївки, Дружелюбівки; на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки і Тернів; на захід від Кремінної біля Торського і Зарічного; на південний захід від Кремінної біля Діброви, Платонівки та Серебрянського лісу.

Донеччина

Українські війська відновили втрачені позиції на на Сіверському напрямку 27 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 грудня, свідчать про те, що українські сили просунулися на північ від Верхньокам’янського (на схід від Сіверська). Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися до кілометра в напрямку Сіверська та Виїймки (на південний схід від Сіверська) з півдня. Проте ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. 26 і 27 грудня російські війська продовжували атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та в напрямку Виїмки.

Російські війська просунулися в Торецькому напрямку 27 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані між 25 і 27 грудня, свідчать про те, що російські війська незначно просунулися до вулиці Саратовської в північній частині Торецька, до центрального ринку та вулиці Гірничорятувальної в центрі Торецька та на вулиці Хижняка в західній частині Торецька. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на 300 метрів у бік шахти Торецьк і на 2,2 кілометри в Щербинівці (на захід від Торецька), а інший російський мілблогер стверджував, що російські війська продовжують просуватися поблизу шахти «Центральна» в центрі Торецька. Проте ISW не знайшло підтвердження цьому. 26 і 27 грудня російські війська продовжували наступати на сам Торецьк, на північний схід від Торецька в районі Диліївки та на захід від Торецька в районі Щербинівки.

Російські війська просунулися на південь від Покровська 27 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня, показують, що російські війська просунулися до Новоєлизаветівки (на південь від Покровська). Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російської 90-ї танкової дивізії просунулися до Новоєлизаветівки та захопили Українку та Новооленівку (на схід від Новоєливзветівка та півд Покровськ). Російські мілблогери також стверджували, що російські війська захопили Українку та Новооленівку та просунулися біля Лисівки (на південний схід від Покровська) і на один кілометр біля Даченського (на південний захід від Лисівки).

Окупанти продовжили наступ на Курахівському напрямку. Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що підрозділи російської 20-ї мотострілецької дивізії (8-а ОСА Південного військового округу [ПВО]) нещодавно незначно просунулися на південь від Курахового, а частини 90-ї танкової дивізії 80-ї і 6-й танковий полки та 228-й мотострілецький полк посилені частинами 67-го окремого стрілецького полку (можливо, переформованого радянського підрозділу) і 87-го окремого стрілецького полку (1-а «Слов'янська» мотострілецька бригада, 51-а САУ) з труднощами просуваються вздовж лінії Зоря-Сонцівка (на північний захід від Курахового). Речник української бригади, що діє на цьому напрямку, повідомив, що російські війська зазнають значних втрат у живій силі та що російські частини стають менш боєздатними на цьому напрямку. Російські війська продовжували наступальні дії під самим Кураховим; на північний захід від Курахового біля Слов'янки і Петропавлівки та в напрямку Андріївки; на захід від Курахового біля Дачного; і на південь від Курахового біля Дальнього 26 і 27 грудня.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Великої Новосілки на тлі триваючих наступальних операцій у районі кордону Донецько-Запорізької області 27 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 грудня, показують, що російські війська просунулися на захід від Времівки (на південний захід від Великої Новосілки) і перерізали О- 0510 Дорога Велика Новосілка-Гуляйполе.

Південна вісь

27 грудня російські війська продовжили наступальні операції на Запоріжжі, але не зробили жодного підтвердженого просування. 26 і 27 грудня російські війська продовжували наступати на північний захід від Роботиного в районі Новоандріївки та Кам’янського (на північний захід від Роботиного та на південь від міста Запоріжжя). Полковник ЗСУ Владислав Волошин 27 грудня заявив, що російські війська розгортають прикріплені безпілотники до оптоволоконних кабелів на Запорізькому напрямку, які мають високу стійкість до впливу українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

До слова, триває 1039-й день повномасштабної війни в Україні.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 37 авіаційних ударів, скинувши 43 КАБ. Крім цього, залучив для ураження понад 808 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.