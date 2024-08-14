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Масштабна повітряна тривога тривала десять хвилин

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога тривала десять хвилин

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 19:42 була оголошена повітряна тривога. О 19:52 тривогу було скасовано. Наразі почервоніли схід, південь та центр країни, а також місто Київ. 

Мапа тривог мала такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога тривала десять хвилин фото 1

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 106. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

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