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Зросла кількість боїв: Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зросла кількість боїв: Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту
Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника на Торецькому напрямку
фото: Генштаб

Окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської області

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 106. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Окупант продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської області. Зокрема, під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів Бачівськ, Порозок, Бояро-Лежачі, Прогрес. Авіаційного удару зазнав Глухів.

На Харківському напрямку

Російські терористи три рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, на даний час триває бій. Під ударами ворожих КАБів опинились Козача Лопань та Липці.
Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. В напрямку Лозової, Петропавлівки та Синьківки. Дві атаки відбиті Силами оборони, два боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував в районах Макіївки, Невського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже дев’ять боєзіткнень, досі триває бій в районі Невського. Ситуація контрольована.
Противник надалі намагається прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує жорстку відсіч від українських підрозділів. Так, поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки окупанти 17 разів намагались потіснити наші підрозділи, на даний час чотири з цих боєзіткнень тривають.

На Краматорському напрямку

Загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Часового Яру та Андріївки. Два боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку

Кількість ворожих атак збільшилась до чотирнадцяти. Ворог, за підтримки авіації, атакує біля населених пунктів Нью-Йорк, де наші захисники відбили три атаки, Залізне, Північне та Торецьк - де вже відбито дев’ять штурмів, а ще два боєзіткнення тривають.
Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 37 атак в районах Воздвиженки, Гродівки, Желанного, Зеленого Поля, Водяного, Скучного, Карлівки та Птичого. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника, дванадцять боїв ще тривають. Зазнали ударів КАБами Воздвиженка та Гродівка, некерованими авіаційними ракетами били по Олександрополю.

На Курахівському напрямку

Від початку доби загарбник п’ять разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Костянтинівки та Красногорівки, на даний час ще триває бій біля Георгіївки.

На Времівському напрямку

Наші війська відбивають дві атаки в бік Водяного, а ще чотири спроби просунутись до Вугледара та Водяного успіхів противнику не принесли.
В районах Малої Токмачки та Новоданилівки, на Оріхівському напрямку, окупанти три рази безуспішно намагались просунутись вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог застосовував авіацію по Лобковому.

На Придніпровському напрямку

Чотири атаки загарбників успіху не мали.

Як повідомлялося, Служба безпеки, Збройні сили та розвідка здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Зазначається, що удар було здійснено завдяки далекобійним дронам. 

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Теги: окупанти Генштаб Торецьк військові ворог війна

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