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Масштабна повітряна тривога тривала 13 хвилин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Масштабна повітряна тривога тривала 13 хвилин
Тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К
фото: glavcom.ua

Можна покидати укриття цивільного захисту

У всіх областях України лунають сирени відбою повітряної тривоги. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К.

Можна покидати укриття цивільного захисту. Станом на 21:24 оголошено відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Станом на 21:13 відомо про 15 загиблих, серед них двоє дітей

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву є наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Під час нічної атаки російських окупантів на Київ 31 липня дівчинка, на ім'я Вероніка, яку викинуло вибуховою хвилею з дев'ятого поверху житлового будинку, вижила, приземлившись після падіння. Вона припускає, що її врятувало ліжко, яке відкинуло разом із нею під час вибуху. 

До слова, внаслідок обстрілу Києва російськими окупаційними військами було серйозно пошкоджено квартиру викладача Національного університету «Києво-Могилянська академія» Дмитра Мазіна. Він є кандидатом філологічних наук, доцентом та деканом факультету гуманітарних наук. 

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Теги: Київ війна ракета дрон

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