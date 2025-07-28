Військовий після відпустки у Києві звернувся до Зеленського

Райков: До жодного з цивільних у мене немає претензій

Ігор Райков закликав до справедливої мобілізації та ротації

Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» та засновник Київської школи девелопменту Ігор Райков поділився своїми спостереженнями під час відпустки у Києві та закликав суспільство і владу до справедливої мобілізації та ротації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Райкова.

Ігор Райков описує свої враження від Києва, де він відчув «розслабленість» та віддаленість війни від повсякденного життя столиці. Він наводить приклади: чоловіка на вокзалі, який здивувався металодетектору, згадавши про «воєнний стан», та матір, яка в потязі увімкнула дітям мультфільм про «фіксиків» на весь вагон.

«Загальний вайб міста – «на чілі». Головне в кінці допису з фото про те, як живеш своє краще життя дописати «Дякую ЗСУ за…», – зазначає військовий.

Він звертає увагу на порожні військкомати, відсутність патрулів на вулицях та перевірок на дорогах.

«Купа економічно заброньованих вільно перетинають кордон, їздять на відпочинок. На ринку вільно продаються ТОВки з правом бронювання. Вакансії на сайтах з пошуку роботи рясніють оголошеннями з бронюванням. В кавʼярнях купа типу-військових із серйозними званнями, які за $10-12 тис перевелись в різні силові структури імітувати військову діяльність», – розповідає Райков.

Командир БПАК також критикує міську владу: «Місто за мільярди грн будує не потрібні зараз дороги та розвʼязки. Натомість шкільні укриття, які фінансувало UNICEF – зупинені, бо не на часі». Військовий зазначає, що у столиці заповнені дорогі ресторани, де «всі поголовно розмовляють мовою окупанта».

Ігор Райков підкреслює, що його рішення піти на війну було особистим вибором. Він не мав претензій до цивільних, оскільки «людина відтягне» складний вибір, якщо є така можливість. Однак він очікував, що держава розробить дієвий механізм мобілізації, за яким «у кожного чоловіка призовного віку буде своя черга».

«Я вважаю, що модель, за якою я міг би рік воювати, півроку бути вдома, займатись бізнесом, приділяти час дітям та дружині, потім знову рік на війні, потім знову півроку вдома і так далі, є настільки сталою та дієвою, що ворог здувся би одразу, як ми би це прийняли, бо таку націю не перемогти. Де воюють всі і не «ну ще трохи, ще два-три тижні/місяці/роки», а нон-стоп», – пропонує Райков. Він додає, що такий підхід потребує втричі більше людей, ніж задіяно зараз.

Військовий також згадує про ціну, яку платять військові та їхні родини: «Коли я їхав на війну мій старший син був зростом 140 см, зараз – 167. Цих 27 см життя пройшли без мене. Багато дітей вже ніколи не зможуть побачити своїх батьків».

Ігор Райков звернувся до президента України з вимогою «прийняти нарешті справедливий закон про терміни військової служби та ротацію», щоб «повернути гідність у бажання цивільного мобілізуватись, повернути повагу до діючих військових та ветеранів».

Він також закликав «А давайте так само, тільки за терміни служби та справедливу ротацію, щоб не тільки я, а й кожний новобранець мав відповідь для своїх дітей».

Райков уточнив, що його допис не про демобілізацію, а про «безперервну справедливу домобілізацію, задля забезпечення нормальної ротації тих, хто на фронті».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч з командою, яка працює над звільненням полонених і наданням їм допомоги.