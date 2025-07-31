Дівчина, яка вилетіла з дев'ятого поверху під час вибуху, розповіла, як врятувалася

Доля батьків Вероніки залишається невідомою

Під час нічної атаки російських окупантів на Київ 31 липня дівчинка на ім'я Вероніка, яку викинуло вибуховою хвилею з дев'ятого поверху житлового будинку, вижила, приземлившись після падіння. Вона припускає, що її врятувало ліжко, яке відкинуло разом із нею під час вибуху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео.

«Я була при тямі. Я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Я чула вибух і через секунду я на землі», – розповіла Вероніка. Вона отримала лише перелом ноги та пошкоджений зуб.

Дівчинка не може пояснити, як їй вдалося вижити після падіння з такої висоти. «Я не знаю, як можна було пролетіти дев’ять поверхів і лишитися просто зі зламаною ногою. Я впала разом з ліжком і через це, мабуть, не вдарилася, бо ліжко м’яке», – додала вона.

Наразі доля батьків Вероніки залишається невідомою. «Я не знаю, що з батьком, що з матір’ю. Не знаю взагалі, де вони…», – говорить дівчинка.

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Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.

До слова, внаслідок обстрілу Києва російськими окупаційними військами було серйозно пошкоджено квартиру викладача Національного університету «Києво-Могилянська академія» Дмитра Мазіна. Він є кандидатом філологічних наук, доцентом та деканом факультету гуманітарних наук.