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В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
фото ілюстративне

Тривога тривала менше 20 хвилин

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожої авіації.

Тривога тривала менше 20 хвилин.

Карта повітряних тривог зараз виглядала так:

В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, триває 271-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.

Теги: росія окупанти війна Україна тривога

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