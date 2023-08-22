Ракетна небезпека: в Україні була оголошена масштабна тривога
Громадянам слід негайно пройти в укриття
В Україні станом на 11:52 була оголошена масштабна повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові телеграм-канали, у Росії фіксувався зліт винищувача Міг-31к. Ракетна небезпека оголошена по всій території країни. Станом на 13:23 тривогу скасовано.
Триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 серпня.
Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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