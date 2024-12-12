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Вперше за кілька днів в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вперше за кілька днів в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Громадянам слід терміново перейти до укриття цивільного захисту

Ввечері 12 грудня росіяни запустили по Україні «Шахеди». О 20:00 у Києві та у низці областей України оголошено повітряну тривогу. 

Варто зазначити, що попередня масштабна тривога була шостого грудня. 

О 19:48 Повітряні сили повідомили про рух  ворожих ударних БпЛА:БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;

  • БпЛА на північному сході Полтавщини, курс – західний;
  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курс – західний;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс – південний/південно-західний;
  • БпЛА на сході та півдні Київщини, курс – західний/південно-західний;
  • БпЛА на сході Черкащини, курс – західний/південно-західний;
  • БпЛА на сході та центрі Харківщини, курс – північно-західний;
  • БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курс – західний/південно-західний. 

Мапа тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у Рівненській та Волинській областях можуть почастішати повітряні тривоги через військові навчання на території Білорусі. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. 

Нагадаємо, що Росія та Білорусь планують спільні військові навчання «Захід-2025». Українські прикордонники не виключають переміщення сил у бік України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що українські розвідники спостерігають за тим, як будуть розвиватися події протягом білорусько-російських військових навчань.

Теги: укриття росіяни тривога війна

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