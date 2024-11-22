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ЗСУ мали успіх під Вугледаром – карти ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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ЗСУ мали успіх під Вугледаром – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 22 листопада
фото ілюстративне з відкритих джерел

Ворог, ймовірно, просунувся біля Великої Новосілки

ЗСУ мали успіх під Вугледаром. Разом з тим фіксується просування російських окупантів на північний захід від Кремінної, на південний схід від Часового Яру, у Торецьку, на південний схід від Курахового, у Курській області та, ймовірно, на північний схід від Великої Новосілки. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 22 листопада.

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська просунулися в районі основного «українського плацдарму» в Курській області під час боїв, що відбулися 21 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 листопада, вказують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на захід від Спального. 

ЗСУ мали успіх під Вугледаром – карти ISW фото 1

Повідомляється, що під час нещодавнього українського удару по російському командному пункту в Майно Курської області був поранений високопоставлений північнокорейський генерал.

21 листопада президент Росії Володимир Путін підтвердив, що українські війська завдали удару по командному пункту російської «Північної» групи військ у Курській області та вбили та поранили співробітників служби безпеки, але стверджував, що командири не постраждали. 21 листопада російське інсайдерське джерело заявило, що в результаті українського удару загинуло 18 російських солдатів і було поранено 33 військовослужбовців, у тому числі троє військовослужбовців Північної Кореї.

Інсайдер стверджує, що під час удару в штабі перебував перший заступник командувача ЛМР генерал-лейтенант Валерій Солодчук, його статус невідомий. ISW не може підтвердити ці заяви.

Харківщина

Російські війська 20 і 21 листопада продовжували наступальні операції на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська і Стариці, але не здійснили жодного підтвердженого просування

ЗСУ мали успіх під Вугледаром – карти ISW фото 2

20 листопада російський воєнкор заявив, що російські війська відбили українську контратаку в напрямку Липців поблизу Глибокого (на північ від Харкова).

21 листопада російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися поблизу багатоповерхівок у Вовчанську, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Євгеній Романов заявив, що погіршення погодних умов заважає окупантам приховувати пересування мотострілецьких підрозділів на полях через втрату листя, а передбачувана сніжна погода дозволить ЗСУ стежити за слідами ворога. 

Луганщина

Російські війська просунулися на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 21 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 листопада, підтверджують, що росіяни також просунулися в центрі Тернів (на північний захід від Кремінної).

ЗСУ мали успіх під Вугледаром – карти ISW фото 3

21 листопада російські воєнкори заявили, що війська РФ просунулися у східній частині Куп'янська в районі на північний схід від залізничної станції Заоскілля, на південний схід від Куп'янська на околиці Глушківки, та в лісових масивах на захід від Стельмахівки.

У Генштабі ЗСу повідомили, що окупанти наступали в районі Кучерівки та Петропавлівки, біля Загризового, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Зеленого Гаю, Чернещини, Новоєгорівки, Твердохлібового, Греківки, Тернів, Зарічного, Торського, в районі Григорівки, Серебрянки та Серебрянського лісництва 20 і 21 листопада.

21 листопада російські блогери заявили, що путінські війська завдали удару по українському понтонному мосту через річку Сіверський Донець у напрямку Лиману.

Донеччина

20 листопада ані Україна, ані Росія не повідомляли про бойові дії на Сіверському напрямку.

Командир українського підрозділу безпілотників, який діє на Сіверському напрямку, повідомив, що погодні умови ускладнюють для росіян проведення штурмів, оскільки багнюка заважає пересуванню солдатів і робить російську піхоту легкою мішенню для українських операторів безпілотників.

Російські окупанти здійснили просування на північ і південь від Часового Яру.

Геолокаційні знімки від 19 листопада показують, що загарбники просунулися на схід від Оріхово-Василівки та на західний берег каналу Сіверський-Донець Донбас, захопивши території на захід від Озарянівки.

21 листопада російський мілблогер заявив, що російські сили, які діють поблизу Оріхово-Василівки, тактично просунулися в напрямку Слов’янська і що російські сили знаходяться менше ніж за 24 кілометри від Слов’янська.

ЗСУ мали успіх під Вугледаром – карти ISW фото 4

Російські війська продовжували наступальні дії та підтвердили досягнення в районі Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 21 листопада, показують, що російські війська просунулися в центрі Торецька. 

Російське джерело стверджувало, що станом на 21 листопада російські війська нібито окупували понад 50 відсотків Торецька.

21 листопада російські війська продовжили наступ на Покровському напрямку, але не просунулися. 

Російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Курахового на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 21 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 і 21 листопада, показують, що російські війська нещодавно просунулися в полях на південь від Курахового та в будівлі в західному Дальньому (на південь від Курахового), що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, захопили Дальнє.

Російські війська продовжували штурм на північний схід від Курахового в районі Сонцівки та Зорі, на північ від Курахового біля Берестків, біля самого Курахового, на схід від Курахового біля Максимілянівки і на південь від Курахового біля Дальнього 20 і 21 листопада.

Українські війська нещодавно просунулися на північ від Вугледара на тлі нещодавніх наступів Росії на північний схід від Вугледара. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, показують, що українські сили нещодавно просунулися в полях на північ від Богоявленки (на північ від Вугледара), а геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, вказують на те, що російські сили просунулися на північ від Антонівки (північно-східніше Вугледару). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, вказують на те, що російські сили нещодавно провели механізовану атаку розміром взводу на схід від Богоявленки, але просувань не мали.

Російські війська, ймовірно, просунулися на північний схід від Великої Новосілки на тлі триваючих штурмів поблизу населеного пункту 21 листопада. 

Південь

21 листопада російський мілблогер заявив, що російські війська очистили українські позиції на північній околиці Дорожнянки (на південь від Гуляйполя), але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

21 листопада російські війська продовжували наступ у західній Запорізькій області на північ від Роботиного біля Оріхова, Малої Токмачки та Новоданилівки та на північний захід від Роботиного біля П’ятихаток, але не просунулися.

Російські війська вдарили по окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) у рамках тривалих спроб задушити енергомережу України. 21 листопада Міністерство енергетики України повідомило, що обстріл російської артилерії пошкодив одну з двох зовнішніх ліній електропередач ЗАЕС, підключених до української енергомережі.

ЗСУ мали успіх під Вугледаром – карти ISW фото 5

20 і 21 листопада тривали позиційні бої на дніпровському напрямку в східній (лівобережній) Херсонській області, але лінія фронту не змінювалася.

Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетні (12 ракет), 46 авіаційних ударів із застосуванням 74 КАБ, понад 300 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння. Відбулося 174 бойових зіткнень.

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