Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2024 року

На фронті протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення

Російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України три ракетні та 70 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 787 дронів-камікадзе, 115 КАБів, та здійснили майже чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом, протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку було ліквідовано 400 окупантів.

На Харківському напрямку

Ворог вісім разів без успіху атакував поблизу Вовчанська та Високої Яруги. Три боєзіткнення досі тривають.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили 12 атак. Противник проводив наступальні дії районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого. Авіаційних ударів зазнали Піщане, Ківшарівка, Загризове та Богуславка.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 8 разів атакували позиції українців та намагався просунутися біля Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів. Ворог завдав ударів КАБами та НАРами по Сергіївці, Новоєгорівці, Ямполівці та Тернах.

фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Відбулось одне боєзіткнення у районі Ступочок. Сіверськ та Званівка зазнали ударів КАБами.

фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Окупанти чотири рази штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Щербинівки. Сили оборони відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку

Росіяни сім разів намагалися вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, штурмували в районах Неліпівки та Торецька. Авіаційних ударів ворог завдав в районах Дачного, Торецька, Миколаївки, Петрівка, Краматорськ та Костянтинівка.

мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку 40 бойових зіткнень триває дотепер. Загарбники намагались штурмувати біля Берестки, Іллінки, Новоселидівки, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенки, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка. На Курахове було скинуто два КАБи.

Ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки. Також було пошкоджено один танк та три одиниці автомобільної техніки.

мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Росіяни десять разів атакували поблизу населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Костянтинопольське та Макарівка. П’ть атак вже відбито.

мапа: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили п’ять штурмів російських загарбників.

мапа: deepstatemap

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

За минулу добу Генштаб відзначив воїнів 28-ої окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 3-ої бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, 126-ої окремої бригади Територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 995-й день повномасштабної війни в Україні.