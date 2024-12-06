Оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу балістики
Громадянам слід негайно пройти до укриття
По всій території України о 13?37 було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України. Про це повідомили Повітряні сили України.
«Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України», – йдеться у повідомленні.
Офіційна карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України показали, як у ніч проти 5 грудня українські оборонці відбивали повітряну атаку російських військ на південно-східному напрямку.
Коментарі — 0