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Оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу балістики

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу балістики
фото: glavcom

Громадянам слід негайно пройти до укриття

По всій території України о 13?37  було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України. Про це повідомили Повітряні сили України. 

«Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України», – йдеться у повідомленні. 

Офіційна карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України показали, як у ніч проти 5 грудня українські оборонці відбивали повітряну атаку російських військ на південно-східному напрямку.  

Теги: війна тривога Україна

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