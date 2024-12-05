«Не провокувати Росію»: Bloomberg розкрило плани НАТО щодо України

У НАТО обговорюють гарантії Києву, які не спровокують Росію

На дводенній зустрічі глав МЗС НАТО обговорювалися способи збільшення поставок озброєнь Києву перед можливими мирними переговорами та питання потенційних гарантій безпеки, які б не провокували Москву. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

«Дискусія включала різні форми гарантій безпеки Україні, які б не провокували Росію», – йдеться у публікації.

До цього генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відкласти будь-які перемовини з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву досягти успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів.

На пресконференції в Брюсселі генсек заявив, що в НАТО «мають бути впевнені», що в Україні «ще залишилося достатньо людей», які будуть відправлені на фронт. За його словами, «дискусія про це зараз йде всередині країни». Рютте також казав, що Україна може програти на полі бою і без допомоги Заходу їй буде важко вирішити проблеми на фронті.

До слова, гібридна війна, яку Росія розгорнула у західних країнах, може змусити їх дати спільну відповідь. Диверсії здатні підштовхнути НАТО до розгляду питання про застосування статті 5 Статуту про колективну оборону.