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Росіяни отримують від КНДР один із головних засобів терору українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни отримують від КНДР один із головних засобів терору українців
Третина балістичних ракет, якими атакує Росія, це корейські KN-23
фото з відкритих джерел

КНДР передає Росії балістичні ракети KN23

Росіяни отримують від КНДР балістичні ракети KN23. Вони є одними з головних засобів терору цивільних, ними росіяни б’ють по житлових будинках, зокрема влучали по висотці в Києві, вбивши чотирьох людей у січні цього року. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«У цих балістичних ракетах є західні компоненти, ми постійно говоримо нашим партнерам про це. Зараз КНДР передала 100 ракет, буде передавати ще. Цими ракетами Росія вбиває українців, КНДР відточує їх ефективність для можливого використання на Корейському півострові в майбутньому. Так само, як і знання, які здобувають на фронті військові з КНДР», – зазначив він.

Єрмак наголосив, що демократіям варто включитися, бо сьогодні створюються всі умови для застосування в майбутньому іранської, російської та КНДРівської зброї проти демократичного світу.

«Посилити експортний контроль і санкції критично необхідно», – резюмував керівник Офісу президента.

Як відомо, Північна Корея за жовтень та листопад передала Росії 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24, а також понад 5 мільйонів снарядів. 

Нагадаємо, 28 листопада міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі у Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем поділився даними української розвідки про військову співпрацю між Росією і КНДР, сторони також обговорили спільну відповідь на нові безпекові загрози. Під час переговорів Юн підкреслив готовність Південної Кореї взаємодіяти з Україною та тісно координувати свої дії зі Сполученими Штатами Америки в питаннях реагування на загрози, які створює посилення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном.

Раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні. Таку заяву політик зробив на фоні того, що Північна Корея розгорнула свої війська в Росії.

Президент заявив, що в країні існує політика, згідно з якою вони не надають зброї тим країнам, які перебувають у війні. Проте через активізацію КНДР ситуація може змінитися на підтримку України. Якщо Південна Корея ухвалить рішення про постачання зброї Україні, то спочатку нададуть оборонну зброю. Юн Сок Йоль зазначив, що його офіс уважно стежитиме за ситуацією, пов'язаною з діяльністю північнокорейських солдатів, і у разі надання допомоги акцент зроблять на оборонних озброєннях.

Також повідомлялося, що Південна Корея розглядає «всі можливі сценарії» підтримки України на тлі присутності військ КНДР у Росії.

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Теги: росія міністр Південна Корея санкції політика військові Північна Корея Андрій Єрмак Рустем Умєров росіяни балістичні ракети

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