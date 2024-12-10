У двох областях можуть почастішати повітряні тривоги: названа причина

На території Рівненської та Волинської областей ймовірно буде частіше повітряна тривога

Жителям зазначених областей варто бути уважними і не ігнорувати попередження про небезпеку

У Рівненській та Волинській областях можуть почастішати повітряні тривоги через військові навчання на території Білорусі. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк у Telegram-каналі.

«В сусідній Білорусі проходять військові навчання, до 31 грудня. Відповідно на території Рівненської та Волинської областей ймовірно буде частіше повітряна тривога. Зважайте на це, що у разі запуску ракет з території Білорусії, вони за лічені хвилини можуть досягнути нашого регіону», – заявив Третяк.

Нагадаємо, що Росія та Білорусь планують спільні військові навчання «Захід-2025». Українські прикордонники не виключають переміщення сил у бік України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що українські розвідники спостерігають за тим, як будуть розвиватися події протягом білорусько-російських військових навчань.

Також голова постійної комісії з питань національної безпеки палати представників Білорусі Геннадій Лепешко зауважив, що його країна та Росія планують створити три навчальних центри для спільної підготовки військових.

У Білорусі такий навчальний центр створять у Гродненській області, за словами Лепешка, у Росії – на території Нижньогородської та Калінінградської областей. Наразі готуються кадри у військових навчальних закладах країн для цього.

Зазначається, що у 2025 році РФ та Білорусь підписали понад 160 угод про спільну діяльність у військовій сфері. Також Лепешко наголосив, що усі спільні з Росією навчання мають «виключно оборонний характер».