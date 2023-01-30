В Україні запроваджені повістки нового зразка: основні зміни (фото)

Відтепер повістки містять нову назву військкоматів та більший перелік необхідних документів

Відповідно до прийнятих правил військового обліку в Україні почали видавати повістки нового зразка. Від попередніх вони відрізняються кількома пунктами. Про це розповів начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв в сюжеті «Тернопіль 1».

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Основні зміни:

Назва. Замість військових комісаріатів вказані територіальні центри.

Замість військових комісаріатів вказані територіальні центри. Кількість необхідних документів. До паспорта, військового квитка й прописного додали ідентифікаційний номер.

До паспорта, військового квитка й прописного додали ідентифікаційний номер. Відповідальність. Змінили формулювання: замість «якщо людина не прибуде, то буде підлягати адміністративному покаранню» стало «чекає відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства, якщо особа не з’явилася без поважних причин».

«У минулому формулюванні було чітко вказано, що якщо людина не прибуде, то буде підлягати адміністративному покаранню. Це юридично неправильно, тому що є різні обставини. Бувають певні причини, зокрема і визначені законодавством через які людина може не прибути в територіальний центр. А зараз уже чітко деталізували, що якщо особа не з’явилася без поважних причин, то тоді вже на неї чекає відповідальність згідно вимог чинного законодавства», – пояснив Гусєв.

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Військовозобов'язаним видаватимуть документи нового зразка Фото з відкритих джерел

Водночас повістки на відправку у військові центри залишились без змін.

Нагадаємо, українці зможуть отримувати судові повістки через Viber. Надсилання повісток та викликів через месенджери дозволить судам заощадити понад 6 млн грн на рік.