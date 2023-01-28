Росіяни 2022 року відправили до сусідніх країн рекордні суми

За останніми даними ФСБ, з липня по вересень 2022 року з РФ виїхали майже 10 млн громадян

2022 року росіяни відправили рекордні обсяги грошових переказів до сусідніх країн. ЗМІ проаналізували статистику переказів до Казахстану, Грузії, Узбекистану, Вірменії та Киргизстану, пише російська редакція «Радіо Свобода».

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До Казахстану росіяни відправили понад $775 млн – це рекорд, починаючи з 2014 року. З цього періоду доступна статистика нацбанку Казахстану, за якою показник майже в сім разів перевищує обсяг переказів, відправлених в країну у 2021 році.

До Грузії російські громадяни перерахували два мільярди доларів – рекорд із 2012 року. Торік із Росії до Грузії було відправлено $411 млн.

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Обсяг грошових переказів в Узбекистан становив $14,5 млрд. Цей показник більш ніж у 2,5 рази вищий за минулорічний.

Вірменія та Киргизстан статистику за підсумками 2022 року поки що не публікували. Проте відомо, що до листопада-2022 обсяг переказів до Вірменії зріс у чотири рази порівняно з аналогічним періодом минулого року і перевищив три мільярди доларів. До Киргизстану росіяни наділслали понад два з половиною мільярди доларів – це рекорд із 2005 року. При цьому показник лише на 6% перевищує торішній.

Однією з основних причин зростання переказів став переїзд росіян до інших країн через початок війни Росії з Україною та подальшу мобілізацію, вважають ЗМІ.

За останніми даними ФСБ, з липня по вересень 2022-го за кордон виїхали майже 10 млн російських громадян – на мільйон більше, ніж торік. Насамперед росіяни виїжджали до безвізових країн. Число виїздів до Казахстану, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану, за даними журналістів, встановило п'ятирічний рекорд.

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Сусідні держави також стали популярними через так званий картковий туризм. Після введення санкцій міжнародні платіжні системи пішли з російського ринку, тому росіяни виїжджали до інших країн для оформлення міжнародних банківських карток.

До слова, за підсумками 2022 року російські банки зафіксували чистий прибуток у розмірі 203 мільярди рублів. Російські банки зафіксували найнижчий річний чистий прибуток як мінімум за сім років, з 2015 року (192 мільярди рублів).

Нагадаємо, заморожені гроші російського Центрального банку будуть використані для фінансування відновлення України. Юридична служба Ради ЄС сповістила держави-члени Європейського Союзу про законні повноваження тимчасово використати заморожені активи російського Центрального банку.