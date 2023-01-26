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Патріарх Кирило назвав страх смерті для росіян «імпортованою хибною цінністю»

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Патріарх Кирило назвав страх смерті для росіян «імпортованою хибною цінністю»
фото з відкритих джерел

Голова РПЦ не здивований масовим бігством громадян РФ від мобілізації 

На систему цінностей росіян великий вплив має західна ліберальна філософська думка. Про це сьогодні розповів голова Російської Православної церкви (РПЦ) Патріарх Кирил під час виступу у Державній думі РФ.

За його словами, російській молоді довгі роки насаджувалися помилкові цінності. Тож вона боїться мобілізації й виїжджає за межі Росії через страх померти у війні з Україною. «Ні для кого не секрет, що на тлі часткової мобілізації деякі наші співгромадяни покинули Росію. Звичайно, цілком зрозумілий страх смерті, який вони, ймовірно, відчули. Думаю, що багато хто з них потребує духовної допомоги й повчання… Дехто здивований масовістю від’їзда. Але чи має це нас дивувати? Адже серед молодого покоління багато років насаджувалися і затверджувалися імпортовані ззовні хибні цінності, які сприймаються абсолютно некритично», – сказав Патріарх Кирил.

Він наголосив на необхідності перегляду цінностей, які прищеплюються молодому поколінню, адже вітчизна вимагає від них «патріотизму». 

«З чого починаються цінності? Права, свободи, ну і так далі – мантра! А скажіть, будь ласка, це справді так? Це справді найважливіше у нашому житті? Давайте поїдемо до нашої глибинки, постукаємо в будинок у тому чи іншому населеному пункті та запитаємо: а що найголовніше для тебе, для твоїх сусідів? І якщо хтось скаже «права та свободи», я буду дуже здивований. Такого ніхто не скаже», – підкреслив голова РПЦ.

Нагадаємо, що часткова мобілізація розпочалася в РФ 21 вересня 2022 року. Відповідний указ був підписаний Путіним. Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що до армії планують мобілізувати 300 тис. резервістів. Варто зазначити, що в указі диктатора про мобілізацію, який оприлюднили, приховали один з пунктів. Так, в документі на сайті Кремля грифом «Для службового користування» був пропущений 7 пункт.  Джерело в Кремлі повідомило, що засекречений пункт дозволяє набрати до російської армії до 1 мільйона людей.

Вересневий указ Путіна продовжує діяти і донині.

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Теги: РПЦ мобілізація росія

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