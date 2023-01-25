Українці зможуть отримувати судові повістки через Viber

Повістки в першу чергу надсилатимуться на месенджер, а якщо телефонний номер не привʼязаний до нього – то через SMS

Надсилання повісток та викликів через месенджери дозволить судам заощадити понад 6 млн грн на рік

Виклики до суду українці, а також судові повістки та повідомлення можна буде отримати у месенджерах, зокрема у Viber. Про це повідомив заступник голови Державної судової адміністрації (ДСА) Сергій Чорнуцький.

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Зазначається, що повістки в першу чергу надсилатимуться на месенджер, а якщо телефонний номер не привʼязаний до нього – то через SMS, як і раніше.

«Наразі, державним підприємством «Інформаційні судові системи» завершуються розробка сервісу щодо автоматичного надсилання судами повісток на один із найпоширеніших месенджерів - Viber. Впровадити сервіс заплановано не пізніше 10 лютого», – йдеться в повідмоленні.

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Посадовець зазначив, що надсилання повісток та викликів через месенджери дозволить судам заощадити понад 6 млн грн на рік. Вартість однієї надісланої судової повістки через Viber втричі дешевша за надсилання повістки у вигляді SMS-повідомлення.

До слова, раніше Держспецзвязку назвала месенджер, який можуть прослуховувати окупанти.