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Українці зможуть отримувати судові повістки через Viber

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українці зможуть отримувати судові повістки через Viber
Повістки в першу чергу надсилатимуться на месенджер, а якщо телефонний номер не привʼязаний до нього – то через SMS
фото ілюстративне

Надсилання повісток та викликів через месенджери дозволить судам заощадити понад 6 млн грн на рік

Виклики до суду українці, а також судові повістки та повідомлення можна буде отримати у месенджерах, зокрема у Viber. Про це повідомив заступник голови Державної судової адміністрації (ДСА) Сергій Чорнуцький.

Зазначається, що повістки в першу чергу надсилатимуться на месенджер, а якщо телефонний номер не привʼязаний до нього – то через SMS, як і раніше.

«Наразі, державним підприємством «Інформаційні судові системи» завершуються розробка сервісу щодо автоматичного надсилання судами повісток на один із найпоширеніших месенджерів - Viber. Впровадити сервіс заплановано не пізніше 10 лютого», – йдеться в повідмоленні.

Посадовець зазначив, що надсилання повісток та викликів через месенджери дозволить судам заощадити понад 6 млн грн на рік. Вартість однієї надісланої судової повістки через Viber втричі дешевша за надсилання повістки у вигляді SMS-повідомлення.

До слова, раніше Держспецзвязку назвала месенджер, який можуть прослуховувати окупанти.

Теги: українці суд повістка

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