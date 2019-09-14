У Києві у Гідропарку сталася пожежа на пляжному комплексі
Пожежа на пляжі у Києві
Фото ДСНС
За попередніми даними потерпілих і загиблих немає
У столиці на одному з островів у Гідропарку сталося загорання пляжного комплексу.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Згідно з повідомленням, сьогодні о 17:08 на острові Долобецький Дніпровського району Києва в одноповерховій будівлі клубу виникла пожежа.
За попередніми даними потерпілих і загиблих немає.
Пожежа на столичному Гідропарку pic.twitter.com/6z0wi2j5lO— hromadske (@HromadskeUA) September 14, 2019
Нагадаємо, сьогодні вночі у Києві сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування.