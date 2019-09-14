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    У Києві у Гідропарку сталася пожежа на пляжному комплексі

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    <p>Пожежа на пляжі у Києві</p> - У Києві у Гідропарку сталася пожежа на пляжному комплексі

    Пожежа на пляжі у Києві

    Фото ДСНС

    За попередніми даними потерпілих і загиблих немає

    У столиці на одному з островів у Гідропарку сталося загорання пляжного комплексу.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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    Згідно з повідомленням, сьогодні о 17:08 на острові Долобецький Дніпровського району Києва в одноповерховій будівлі клубу виникла пожежа.

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    За попередніми даними потерпілих і загиблих немає.

    Нагадаємо, сьогодні вночі у Києві сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування

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