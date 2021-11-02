  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    В Україні вперше запускають серійне виробництво боєприпасів для гранатометів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна стала однією з 12 країн світу, які мають замкнутий цикл виробництва боєприпасів для ведення ближнього бою - В Україні вперше запускають серійне виробництво боєприпасів для гранатометів
    Україна стала однією з 12 країн світу, які мають замкнутий цикл виробництва боєприпасів для ведення ближнього бою
    фото: Укроборонпром

    В Україні нарешті з’явилося власне виробництво боєприпасів для гранатометів, яке має замкнутий цикл

    На Шосткинському заводі «Імпульс», що входить до складу Укроборонпрому, розгорнуть перше в історії незалежної України серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів. Це стало результатом плідного державно-приватного партнерства з ТОВ «Спеціальне конструкторське бюро «Вектор-В», якому належить розробка цього боєприпасу. Про це йшлося на брифінгу генерального директора Укроборонпрому Юрія Гусєва.

    «Постановка на серійне виробництво цього боєприпасу знаменує початок відновлення боєприпасної галузі України, – розповів генеральний директор Концерну. – Шосткінський завод «Імпульс» має всі необхідні можливості й компетенції для виробництва та доводить свою здатність забезпечити критичну потребу війська в боєприпасах. Ми прагнемо також досягти провідних позицій нашої держави на світових ринках ОВТ».

    Україна завжди була залежною від постачання згаданих боєприпасів з-за кордону. Сьогодні ТОВ «СКБ «Вектор-В» як розробник та ДП «Шосткинський завод «Імпульс» як виробник об'єднуються для забезпечення критичної потреби українського війська у боєприпасах для підствольних та автоматичних гранатометів.

    «Сьогодні в Україні нарешті з’явилося власне виробництво боєприпасів для гранатометів, яке має замкнутий цикл. Для нашого спеціального конструкторського бюро це успіх, а для України – безперечна перемога та приклад ефективного державно-приватного партнерства», – наголосив керівник СКБ «Вектор-В» Віталій Жуков.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    В Україні вперше запускають серійне виробництво боєприпасів для гранатометів
    В Україні вперше запускають серійне виробництво боєприпасів для гранатометів
    В Україні вперше запускають серійне виробництво боєприпасів для гранатометів
    В Україні вперше запускають серійне виробництво боєприпасів для гранатометів
    В Україні вперше запускають серійне виробництво боєприпасів для гранатометів
    фото: Укроборонпром

    Важливо підкреслити, що український розробник – ТОВ «СКБ «Вектор-В» – пройшов повний цикл державних випробувань ВОГ-17В. При цьому саму розробку та весь цикл держвипробувань боєприпасу товариство провело за власні обігові кошти без залучення державного фінансування, однак з використанням науково-виробничого потенціалу ДП «Шосткинський завод «Імпульс».

    Таким чином Україна стає однією з 12 країн світу, які мають замкнутий цикл виробництва боєприпасів для ведення ближнього бою, а також це знаменує початок відновлення боєприпасної галузі України.

    Теги: зброя завод фінансування Україна Укроборонпром озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні вперше запускають серійне виробництво боєприпасів для гранатометів