В Україні вперше запускають серійне виробництво боєприпасів для гранатометів

Україна стала однією з 12 країн світу, які мають замкнутий цикл виробництва боєприпасів для ведення ближнього бою

В Україні нарешті з’явилося власне виробництво боєприпасів для гранатометів, яке має замкнутий цикл

На Шосткинському заводі «Імпульс», що входить до складу Укроборонпрому, розгорнуть перше в історії незалежної України серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів. Це стало результатом плідного державно-приватного партнерства з ТОВ «Спеціальне конструкторське бюро «Вектор-В», якому належить розробка цього боєприпасу. Про це йшлося на брифінгу генерального директора Укроборонпрому Юрія Гусєва.

«Постановка на серійне виробництво цього боєприпасу знаменує початок відновлення боєприпасної галузі України, – розповів генеральний директор Концерну. – Шосткінський завод «Імпульс» має всі необхідні можливості й компетенції для виробництва та доводить свою здатність забезпечити критичну потребу війська в боєприпасах. Ми прагнемо також досягти провідних позицій нашої держави на світових ринках ОВТ».

Україна завжди була залежною від постачання згаданих боєприпасів з-за кордону. Сьогодні ТОВ «СКБ «Вектор-В» як розробник та ДП «Шосткинський завод «Імпульс» як виробник об'єднуються для забезпечення критичної потреби українського війська у боєприпасах для підствольних та автоматичних гранатометів.

«Сьогодні в Україні нарешті з’явилося власне виробництво боєприпасів для гранатометів, яке має замкнутий цикл. Для нашого спеціального конструкторського бюро це успіх, а для України – безперечна перемога та приклад ефективного державно-приватного партнерства», – наголосив керівник СКБ «Вектор-В» Віталій Жуков.

Важливо підкреслити, що український розробник – ТОВ «СКБ «Вектор-В» – пройшов повний цикл державних випробувань ВОГ-17В. При цьому саму розробку та весь цикл держвипробувань боєприпасу товариство провело за власні обігові кошти без залучення державного фінансування, однак з використанням науково-виробничого потенціалу ДП «Шосткинський завод «Імпульс».

Таким чином Україна стає однією з 12 країн світу, які мають замкнутий цикл виробництва боєприпасів для ведення ближнього бою, а також це знаменує початок відновлення боєприпасної галузі України.