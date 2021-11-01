Зеленський обговорив із Меркель врегулювання конфлікту на Донбасі

Володимир Зеленський провів розмову з Ангелою Меркель на полях екологічного саміту в Глазго

Під час зустрічі у Глазго лідери України та ФРН обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі

Президент Володимир Зеленський провів розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель на полях екологічного саміту в Глазго. Про це повідомляється на Twitter-сторінці українського президента.

На порядку денному переговорів Зеленського з Меркель, серед іншого, було питання урегулювання військового конфлікту на Донбасі.

«Під час зустрічі у Глазго з Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг перемовин для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини», – розповів президент України після зустрічі.

Напередодні лідери США та Німеччини обговорювали підтримку України.

«Байден підкреслив важливість продовження роботи з реалізації Спільної заяви США та Німеччини про підтримку України та європейської енергетичної безпеки, щоб Росія не могла маніпулювати потоками природного газу в шкідливих політичних цілях», – заявляли у Білому домі.

Сьогодні ще Зеленський обговорив з еміром Катару постачання скрапленого газу.

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