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    Події в Україні

    В Україні заборонять тимчасові автостоянки на тротуарах

    Оновлені державні будівельні норми поширюватимуться на проектування нових і реконструкцію існуючих вулиць та доріг
    В Україні планують заборонити тимчасові автостоянки на тротуарах. Такі зміни хоче запровадити Міністерство регіонального розвитку у межах оновлення державних будівельних норм. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе. «Сьогодні хаотичне паркування автомобілів значно
    • Сьогодні, 17:59
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    Оновлені державні будівельні норми поширюватимуться на проектування нових і реконструкцію існуючих вулиць та доріг

    В Україні планують заборонити тимчасові автостоянки на тротуарах. Такі зміни хоче запровадити Міністерство регіонального розвитку у межах оновлення державних будівельних норм.

    Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

    «Сьогодні хаотичне паркування автомобілів значно ускладнює дорожній рух, спричиняє додаткові затори і найважливіше — створює небезпеку та незручності для руху пішоходів», — заявив він.

    Згідно з пропонованими змінами, не допускається проектування тимчасових автостоянок:

    • на тротуарах;
    • уздовж проїзних частин магістралей загальноміського значення безперервного руху;
    • уздовж проїзних частин магістралей загальноміського значення регульованого руху і магістралей районного значення у випадку, коли коефіцієнт використання пропускної здатності наближається до 1 та при виділенні на цих магістралях окремих смуг для руху маршрутного транспорту.

    Оновлені державні будівельні норми поширюватимуться на проектування нових і реконструкцію існуючих вулиць та доріг.

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