В Україні заборонять тимчасові автостоянки на тротуарах

Оновлені державні будівельні норми поширюватимуться на проектування нових і реконструкцію існуючих вулиць та доріг

В Україні планують заборонити тимчасові автостоянки на тротуарах. Такі зміни хоче запровадити Міністерство регіонального розвитку у межах оновлення державних будівельних норм. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе. «Сьогодні хаотичне паркування автомобілів значно