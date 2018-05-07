В Україні заборонять тимчасові автостоянки на тротуарах
- Сьогодні, 17:59
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Оновлені державні будівельні норми поширюватимуться на проектування нових і реконструкцію існуючих вулиць та доріг
В Україні планують заборонити тимчасові автостоянки на тротуарах. Такі зміни хоче запровадити Міністерство регіонального розвитку у межах оновлення державних будівельних норм.
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.
«Сьогодні хаотичне паркування автомобілів значно ускладнює дорожній рух, спричиняє додаткові затори і найважливіше — створює небезпеку та незручності для руху пішоходів», — заявив він.
Згідно з пропонованими змінами, не допускається проектування тимчасових автостоянок:
- на тротуарах;
- уздовж проїзних частин магістралей загальноміського значення безперервного руху;
- уздовж проїзних частин магістралей загальноміського значення регульованого руху і магістралей районного значення у випадку, коли коефіцієнт використання пропускної здатності наближається до 1 та при виділенні на цих магістралях окремих смуг для руху маршрутного транспорту.
Оновлені державні будівельні норми поширюватимуться на проектування нових і реконструкцію існуючих вулиць та доріг.