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В Україні запрацює Єдиний державний реєстр домашніх тварин

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В Україні запрацює Єдиний державний реєстр домашніх тварин
Власники домашніх тварин зможуть зареєструвати в Реєстрі свого улюбленця під час візиту до ветеринарного лікаря
фото: з відкритих джерел

Проєкт передбачає зміни в процедурі видачі ветеринарних паспортів та їх діджиталізація

Міністерство аграрної політики презентувало проєкт ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Він передбачає створення Єдиного державного реєстру, діджиталізацію ветпаспортів та їх відображення в застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

Як повідомляється,  проєкт передбачає зміни в процедурі видачі ветеринарних паспортів та їх діджиталізація. Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки держзаклади ветеринарної медицини. Після запуску проєкту отримати паспорти державного зразка можна буде і у приватних ветклініках, які долучаться до проєкту.

Власники домашніх тварин зможуть зареєструвати в Реєстрі свого улюбленця під час візиту до ветеринарного лікаря – таким чином буде сформовано електронний ветеринарний паспорт. У ньому зберігатиметься вся інформація про тварину включно з історією щеплень, тому у разі втрати паперового ветеринарного паспорта ці дані можна буде відновити. 

Також за даними відомства, реєстрація тварин дозволить полегшити пошук загублених котів, собак та тхорів, їх ідентифікацію та повернення власникам. Зазначається, що за даними зоозахисної ініціативи Save Pets of Ukraine, під час війни кількість безпритульних тварин в Україні зростає на 60% щороку. 

«Запровадження системи ідентифікації та реєстрації домашніх тварин – ефективна європейська практика, яка дозволяє підійти до проблеми комплексно: не лише регулювати кількість безпритульних тварин, але й успішно протидіяти сказу», – пояснив заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик.

Як наголосили у відомстві, проєкт є першою цифровою ініціативою держави в сфері ветеринарної медицини, і головною інновацією для власників у майбутньому стане поява електронних ветпаспортів у «Дії».

Проєкт реалізується в два етапи. Під час першого етапу, який розпочнеться цієї осені, буде запущено Єдиний державний реєстр домашніх тварин та відкрито реєстрацію для власників тварин, що відбуватиметься під час візиту до ветеринарного лікаря. Послуга надаватиметься безкоштовно державними і ліцензованими приватними ветеринарними лікарями, які стали учасниками проєкту та мають доступ до Реєстру (перелік таких лікарів по всій Україні можна буде побачити на мапі ветклінік на порталі проєкту pet.gov.ua).

Під час другого етапу, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і Реєстр достатньо наповниться, команда проєкту реалізує відображення ветеринарних паспортів зареєстрованих тварин у застосунку «Дія». 

У подальших планах проєкту – інтеграція Єдиного державного реєстру з міжнародними базами даних домашніх тварин, зокрема Europetnet.

Нагадаємо, 3 листопада2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин – собак та котів.

Із 2015 року в Україні діє закон, який передбачає обов’язкову реєстрацію й ідентифікацію обмеженого переліку сільськогосподарських тварин, серед яких – велика рогата худоба, коні, свині, вівці.

Теги: паспорт закон документи свині реєстрація реєстр втрати

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