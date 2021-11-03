Кримчан після «Супутника V» вакцинують іншими препаратами на материковій Україні

Єдина умова – дотримання 28-денного інтервалу між щепленнями

Кримчани, вакциновані російською вакциною «Супутник V», можуть повторно зробити щеплення на материковій території України визнаним у світі препаратом. Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії розповів голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.

«Якщо йдеться про окупований Крим, вони після «Супутника V» можуть отримати вакцину, яка визнається в інших країнах, дослідження якої є надійними», – зазначив Лапій.

Він додав, що при повторній вакцинації слід дотримуватись інтервалу в 28 днів.

Слід зазначити, що у Криму минулої доби зафіксували 725 випадків коронавірусної інфекції, що є новим максимальним показником за весь час пандемії.

У так званому «МОЗ» Криму 1 листопада заявили, що наразі у Криму вакциновано першим компонентом російської вакцини «Супутник V» понад 667 тис. осіб, другим компонентом – понад 550 тис. осіб.

Міністерство охорони здоров’я України закликає кримчан вакцинуватися на материку. Наприклад, на Херсонщині, де відкриті сім пунктів вакцинації. Щоб записатися в лист очікування, треба зателефонувати за номером +380 800 60 20 19. Потрібно надати, якщо є, український телефонний номер або електронну пошту. Туди мають надіслати ідентифікатор для листа очікування.

Раніше повідомлялося, що лише близько 10% ліжок, призначених для пацієнтів з коронавірусом, залишаються вільними у лікарнях окупованого Росією Криму.

Раніше повідомлялося, що через коронавірусний колапс в окупованому Криму на в'їзді до півострова встановлять блокпости.

Також нещодавно окупанти визнали, що морги Криму не справляються з навантаженням.

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