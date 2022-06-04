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    Події в Україні

    В Україну їдуть комісари ООН вивчати порушення на війні

    В Україну їдуть комісари ООН вивчати порушення на війні
    фото: sluga-narodu.com

    Участь у місії беруть три комісари

    У період із 7 до 16 червня комісари незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні вперше приїдуть з місією до України. Про це повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.

    «Комісари мають намір відвідати декілька міст в Україні, зокрема Львів, Київ, Харків та Суми, аби отримати інформацію з перших вуст про ймовірні порушення та утиски прав людини й порушення міжнародного гуманітарного права, а також зустрітися з жертвами та свідками, а також внутрішньо переміщеними особами», – йдеться у повідомлені.

    Участь у місії беруть три комісари: Ерік Мосе (голова комісії), Ясмінка Джумхур і Пабло де Грейф. Заплановані їх зустрічі з представниками уряду України, включаючи ключових міністрів, представниками громадянського суспільства та агентств ООН.

    Зазначається, що незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою з прав людини ООН, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії проти України з боку російської федерації.

    Місія також має мандат на встановлення фактів, обставин та першопричин будь-яких подібних порушень і утисків, а також збір, узагальнення та аналіз доказів таких порушень і утисків, включно з їх гендерним виміром, на випадок будь-яких майбутніх судових розглядів.

    Наприкінці своєї місії до України, 15 червня, комісари проведуть пресконференцію.

    Як повідомлялося, у моніторинговій місії ООН стурбовані звільненням Денісової.

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    Теги: росія окупанти ООН війна розслідування Україна окупація #stoprussia
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    В Україну їдуть комісари ООН вивчати порушення на війні